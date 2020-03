Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat luni seara ca nu stie daca Donald Trump a fost testat pentru coronavirus, in contextul in care mai multi congresmeni republicani apropiati ai presedintelui SUA au fost expusi la virus, dintre care unii au fost ulterior in contact cu liderul administratiei…

- Cel puțin opt state din SUA au declarat stare de urgențaPana in prezent, opt state din SUA au declarat stare de urgența ca raspuns la epidemia de coronavirus, potrivit CNN. Autoritațile au confirmat cel puțin 21 de dece in trei state, 18 in Washington, doua in Florida și unul in California,…

- Pâna în prezent, opt state din SUA au declarat stare de urgența ca raspuns la epidemia de coronavirus, potrivit CNN. Autoritațileau confirmat cel puțin 21 de dece în trei state, 18 în Washington, doua în Florida și unul în California. Acestea trei au fost printre…

- Uniunea Conservatoare Americana a anunțat, sambata, ca unul dintre paricipanții la Conferința pentru Acțiune Politica Conservatoare (CPAC) in National Harbor, Maryland, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus.Președintele Donald Trump, vicepreședintele Mike Pence și mulți alți oficiali ai administrației…

- In America, numarul total al deceselor cauzate de COVID-19 a ajuns la 11. Miercuri a fost anuntat cel de-al 11-lea deces, fiind vorba despre o femeie in varsta din Placer. Celelalte zece cazuri sunt in Washington. In total, in America au fost confirmate 150 de cazuri de coronavirus. 46 dintre…

- Presedintele american Donald Trump l-a desemnat miercuri pe vicepresedintele Mike Pence sa coordoneze lupta impotriva noului coronavirus in Statele Unite, relateaza AFP si Reuters. "Il numesc pe Mike Pence responsabil" cu raspunsul american la epidemie, a declarat Trump, adaugand ca vicepresedintele…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se va duce marti la Washington, la invitatia presedintelui SUA Donald Trump, a anuntat joi Casa Alba, citata de France Presse si Reuters, potrivit Agerpres.Benny Gantz, rivalul sefului guvernului la alegerile legislative israeliene din martie, "a…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, sustine ca nu a vazut dovezi concrete furnizate de oficiali ai serviciilor de informatii cum ca Iranul planuia sa atace patru ambasade americane, o afirmatie facuta de Donald Trump pentru a justifica uciderea generalului Qassem Soleimani intr-un atac aerian.…