Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat vineri ca Washingtonul s-a oferit sa ajute Iranul in privinta raspunsului la criza cauzata de coronavirus, care a ucis deja 34 de persoane in aceasta tara, transmite Reuters preluat de agerpres. Intr-o audiere in comitetul de afaceri externe al Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Pompeo a exprimat dubii legate de disponibilitatea Teheranului de a oferi informatii despre situatia reala privind infectia cu coronavirus in Iran.



El a spus ca Iranul, care face obiectul unor sanctiuni economice dure din partea SUA, nu are o infrastructura…