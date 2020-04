Stiri pe aceeasi tema

- "Vreau ca fiecare american sa fie pregatit. Este o problema de viața și de moarte", a spus Donald Trump, care este convins ca in curand se va vedea "luminița de la capatul tunelului". Casa Alba a estimat ca numarul victimelor va fi intre 100.000 și 240.000, chiar daca vor fi respectate masurile…

- Numarul de cazuri de coronavirus confirmate in Statele Unite a depasit pragul de 100.000, vineri seara. Infectiile s-au raspandit rapid in toate statele si numarul de cazuri confirmate zilnic este in continua crestere, scrie Mediafax. Statele Unite sunt prima tara care are peste 100.000 de persoane…

- Intr-un interviu acordat in cadrul programului de televiziune „Fox News Sunday”, secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a explidcat ca lichiditatile suplimentare vor avea ca scop ajutarea unui numar cat mai mare de afaceri americane in urmatoarele 90 pana la 120 de zile, conform Business…

- Larry Edgeworth, un angajat de mult timp al NBC și tatal a doi copii, a murit joi, in urma confirmarii lui cu coronavirus. Barbatul suferea si de alte boli, astfel ca virusul i-a fost fatal, sustinand teoria medicilor cu privire la faptul ca noul coronavirus nu este letal decat atunci cand persoanele…

- Epidemia de coronavirus franeaza planurile NASA de a trimite din nou astronauti pe Luna pana in 2024, dupa ce administratorul agentiei spatiale americane a dispus joi inchiderea temporara a doua unitati de productie a rachetelor atunci cand un angajat a fost testat pozitiv, informeaza Reuters. Administratorul…

- In schimb, pe fondul noilor restrictii emise de Departamentul de Securitate Interna (DHS) privind accesul pe teritoriul SUA, incepand cu data de 14 martie 2020 Air France va ajusta programul curselor catre aceasta destinatie. Astfel, pe data de 13 martie zborurile dinspre si catre SUA se vor desfasura…

- Un vas de croaziera care ramasese blocat in largul coastelor vestice ale Statelor Unite cu cel putin 21 de persoane infectate cu coronavirus la bord, a acostat luni in nordul Californiei, informeaza agentia DPA. Circa 3.500 de pasageri si membri ai personalului din 54 de tari se afla la bordul vasului…