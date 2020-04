Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic va discuta saptamana viitoare cu instantele celor mai importante sporturi, pentru a pregati reluarea competitiilor, cand aceasta va fi posibila in contextul pandemiei de coronavirus, scrie AFP.Secretarul de stat pentru Cultura si Sport, Oliver Dowden, le-a declarat parlamentarilor…

- Guvernul britanic nu ia in calcul relaxarea masurilor de izolare adoptate in urma cu aproape patru saptamani pentru a limita raspandirea pandemiei, a declarat duminica ministrul de stat in guvernul britanic Michael Gove, citat de Reuters. "Faptele si recomandarile sunt clare la acest moment; nu trebuie…

- Guvernul britanic cere sprijinul a 250.000 de ”persoane in stare de sanatate buna”, pentru a ajuta serviciul sau de sanatate sa faca fata epidemiei de coronavirus, transmite CNBC.Secretarul penru Sanatate, Matt Hancock, a spus ca studentii in ultimul an la medicina si asistentele medicale…

- Directorul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge, a afirmat, intr-un interviu pentru Agentia France-Presse, ca masurile radicale, precum inchiderea școlilor și a frontierelor pot incetini pandemia de coronavirus, dar nu o pot opri.Citește și: Traian Basescu,…

- Marea Britanie infiinteaza o echipa oficiala care sa combata dezinformarea legata de noul coronavirus. Autoritatile au de gand sa intervina pe retelele sociale pentru a verifica informatiile si pentru a elabora raspunsuri atunci cand este cazul.Secretarul de stat pentru cultura digitala, media…

- Guvernul italian pregateste un decret prin care toate competitiile sportive din zonele afectate sa se desfasoare cu portile inchise din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, informeaza gazzetta.it.