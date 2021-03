Spania va suspenda vaccinarea cu serul dezvoltat de AstraZeneca pe o perioada de 15 zile, in urma acordului convenit in cadrul reuniunii de urgenta convocate luni pentru a dezbate acest subiect de guvernul central cu provinciile regionale, relateaza EFE. Aceasta decizie a fost adoptata la cateva ore dupa ce Franta, Germania si Italia s-au alaturat listei tarilor care au suspendat administrarea acestui vaccin, in conditiile in care se investigheaza circa 30 de cazuri de tromboza aparute in mai multe tari europene. Compania farmaceutica AstraZeneca a anuntat ca a incheiat duminica o analiza a procesului…