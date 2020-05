Autoritatile siriene au anuntat joi amanarea alegerilor parlamentare, pentru a doua oara in doua luni, in cadrul luptei impotriva pandemiei de COVID-19, informeaza AFP. "In cadrul masurilor de precautie luate de stat pentru a lupta impotriva coronavirusului", presedintele Bashar al-Assad a publicat un decret "ce amana alegerile pentru Adunarea Poporului" pentru data de 19 iulie, a anuntat Presedintia siriana pe conturile sale oficiale de pe retelele sociale. In martie, autoritatile siriene au amanat deja pentru 20 mai alegerile parlamentare, prevazute initial pentru 13 aprilie. In zonele aflate…