Coronavirus: Seulul condamnă măsurile de carantină 'iraţionale' impuse în Japonia Seulul il va convoca pe ambasadorul japonez pentru a protesta impotriva masurilor "irationale" de carantina impuse persoanelor sosite in Japonia din Coreea de Sud pentru a lupta impotriva coronavirusului, si si-a acuzat totodata vecinul vineri ca are motive politice ascunse, relateaza France Presse. Cele doua tari au legaturi economice stranse si sunt amandoua aliati foarte apropiati ai Washingtonului. Dar relatia lor este afectata de decenii de un contencios istoric datand din vremea cand peninsula era o colonie japoneza (1910-1945). Aceasta disputa a degenerat anul trecut in grave tensiuni comerciale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

