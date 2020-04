Coronavirus: Secţiunile paralele ale Festivalului de la Cannes îşi anulează ediţiile din 2020 Sectiunile paralele ale Festivalului de la Cannes - Semaine de la Critique, Quinzaine des Realisateurs si ACID Cannes - au anuntat printr-un comunicat comun publicat miercuri pe site-urile lor oficiale ca isi anuleaza editiile din 2020. "In urma anuntului facut de presedintele Republicii Franceze luni, 13 aprilie 2020, care interzice organizarea oricarui festival pana la jumatatea lunii iulie, sectiunile paralele ale Festivalului de la Cannes au luat act de faptul ca amanarea avuta in vedere pentru sfarsitul lunii iunie - inceputul lunii iulie nu mai este posibila in acest moment. In consecinta,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

