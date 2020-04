Coronavirus: Scriitori şi editori ruşi solicită catalogarea cărţilor drept "bunuri de primă necesitate" Peste 500 de scriitori si editori rusi s-au adresat luni guvernului de la Moscova pentru a cataloga cartile drept "bunuri de prima necesitate" si a salva astfel industria editoriala de la faliment in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza EFE. "Includerea cartilor pe lista articolelor de prima necesitate" este o propunere cuprinsa intr-o scrisoare adresata premierului rus, Mihail Misustin. A doua solicitare adresata sefului executivului se refera la acordarea unui ajutor de stat industriei editoriale, care se numara printre cele mai afectate de actuala pandemie de COVID-19. Scrisoarea a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

