- Firma farmaceutica chineza Shenzhen Yuanxing Gene-tech va produce peste 60 de milioane de doze de vaccin rusesc impotriva Covid-19, Sputnik V, a declarat, luni, Fondul suveran rus (RDIF), care a finanțat dezvoltarea acestui vaccin. Intr-un comunicat, Fondul a precizat ca aceste doze vor permite vaccinarea…

- Fondul rus de investitii directe (RDIF), care detine patentul productiei vaccinului anti-Covid-19 Sputnik V, si Institutul sarb de Virusologie Torlak au ajuns la un acord pentru producerea acestui vaccin in Serbia, a anuntat joi entitatea rusa, potrivit agentiei EFE. „Serbia va deveni prima tara din…

- Italia va produce in fiecare luna, incepand din mai, 10 milioane de doze din vaccinul rusesc anti-Covid Sputnik V, informeaza G4Media, care citeaza agenția EFE. ”Producția este in curs de implementare pe teritoriul Italiei, cu siguranța in cantitați mari. Incepand din luna mai, producția va fi de 10…

- Ungaria este singura țara UE care a inceput sa administreze vaccinul rusesc anti- Covid-19 Sputnik V. Administrarea a 2.800 de doze de vaccin Sputnik V, care nu este aprobata in UE, a inceput vineri in patru spitale din Budapesta, a declarat medicul șef Cecilia Mueller intr-o conferința de presa online,…

- Autoritatile ruse au cerut Uniunii Europene (UE) autorizarea vaccinului rusesc anti-COVID Sputnik V si spera ca procesul de revizuire sa inceapa in februarie, a anuntat miercuri Fondul de Investitii Directe din Rusia (FIDR), relateaza EFE.