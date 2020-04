Coronavirus: Rusia prelungeşte pe termen nedefinit interdiţia privind accesul străinilor în ţară Premierul rus Mihail Misustin a prelungit miercuri interdictia de intrare a cetatenilor straini in Rusia, masura ce va ramane in vigoare pana cand se va imbunatati situatia epidemiologica provocata de pandemia cu noul coronavirus, transmite agentia EFE.



''Pana pe 30 aprilie sunt in vigoare restrictiile pentru intrarea strainilor in tara noastra. Astazi am semnat o dispozitie care extinde acest termen pana cand se va incheia lupta contra infectiei'' COVID-19, a spus premierul rus in timpul unei sedinte de guvern.



El a mai precizat ca, pentru diminuarea impactului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

