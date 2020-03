Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul pandemiei a depasit nivelul de 16.000 de morti la nivel mondial si se inregistreaza peste 367.000 de cazuri de coronavirus, conform cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins (SUA).Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri…

- In total 39 de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus si alte noua decese legate de epidemie au fost inregistrate in China continentala, au anuntat autortitatile sanitare locale, relateaza Reuters.

- In ultimele 24 de ore Italia a inregistrat inca 627 de decese din cauza COVID-19, fiind cel mai mare numar de la debutul epidemiei, din aceasta țara. Bilantul ajunge, astfel, la 4.032 de morti, a anuntat Protectia Civila italiana. Italia depasise inca de joi China in bilantul total al deceselor. Pana…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.978 de morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 35.713, au anuntat miercuri seara autoritatile italiene. Serviciul de Protectie Civila a anuntat miercuri seara ca bilantul epidemic este de 2.978 de morti in Italia, iar…

- China a raportat o creștere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa 4 zile consecutive in care bilanțul s-a aflat in scadere. Cauza ar fi cetațenii infectați in strainatate cu virusul COVID-19, potrivit Reuters, scrie Mediafax.China continentala a confirmat marți 24 de…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala a crescut luni la 1.770 de morti in China continentala, potrivit cifrelor oficiale publicate luni care confirma o incetinire a ratei zilnice de decese, chiar daca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca raspandirea

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata din cauza coronavirusului a depasit 300. Daca pana acum toate decesele au fost confirmate in China, de aceasta data a aparut si primul deces in afara tarii. Astfel, o persoana si-a pierdut viata in Filipine. Bilantul victimelor a ajuns la 305 morti.

- Pe masura ce infecția cu coronavirus se raspandește in China și in restul lumii, autoritațile chineze insista ca cetațenii de acolo sa nu calatoreasca in afara țarii. Cel mai recent bilanț arata ca 106 oameni au murit din cauza infecției cu coronavirus, potrivit Profimedia . Inițial, autoritațile din…