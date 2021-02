Stiri pe aceeasi tema

- Premierul olandez, Mark Rutte, a anuntat marti prelungirea pana la 2 martie a majoritatii masurilor de lupta impotriva COVID-19, noteaza AFP. Cu toate acestea, el a confirmat redeschiderea scolilor primare si a gradinitelor cu incepere de la 8 februarie.

- Protestele violente din Olanda impotriva restricțiilor anti-pandemie au continuat. Și noaptea trecuta olandezii au ieșit in strada pentru a protesta impotriva interdicțiilor de circulație impuse recent de autoritați. Au fost proteste in 20 de orașe din Olanda. Sute de tineri au fost ridicați de poliție…

- Premierul olandez Mark Rutte, al treilea cel mai longeviv prim-ministru din Uniunea Europeana, și-a dat vineri demisia în urma unui scandal care a zguduit clasa politica din Olanda și se va solda cu despagubiri de peste jumatate de miliard de euro.Cele patru partide din coaliția de guvernare…

- Restricțiile de circulație vor fi in vigoare 15 zile. In prezent, deplasarile sunt limitate doar in 25 de departamente. O exceptie este acordata parintilor care trebuie sa isi ia copiii de la scoala si persoanelor care pleaca de la serviciu.De asemenea, comertul si serviciile publice vor fi inchise…

- Masurile restrictive se prelungesc in Olanda pentru inca trei saptamani. Școlile și magazinele vor ramane inchise și in perioada urmatoare. Conform Reuters , in decembrie Olanda anunța impunerea unui lockdown. Premierul olandez, Mark Rutte, spune ca masurile anti-pandemie trebuie respectate in continuare…

- Restricțiile din Olanda, inclusiv inchiderea școlilor și a magazinelor, vor fi prelungite cu cel puțin inca trei saptamani, in incercarea de a limita extinderea pandemiei de Covid-19, transmite digi24 . Premierul olandez Mark Rutte a declarat marți, in cadrul unei conferințe de presa, ca masurile de…

- Restricțiile din Olanda, inclusiv inchiderea școlilor și a magazinelor, vor fi prelungite cu cel puțin inca trei saptamini in incercarea de a limita extinderea pandemiei de COVID-19, transmite Reuters. In decembrie, Olanda anunțase ca va intra intr-o perioada de carantina de cinci saptamini. Premierul…

- Toti pasagerii care provin dintr-o ”zona de risc”, inclusiv UE, vor trebui sa prezinte obligatoriu un test PCR negativ realizat recent incepand cu 29 decembrie, ora 00:00, la sosirea cu avionul in Olanda, conform unui anunt facut miercuri, 23 decembrie de guvernul de la Haga, transmite agenția AFP,…