Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost evacuata preventiv din Palatul Buckingham, situat in centrul Londrei, si transferata la Castelul Windsor pentru a evita contactul cu prea multe persoane din exterior, relateaza online ziarul spaniol ABC.



La 93 de ani, regina pare sa aiba o sanatate de fier, insa criza provocata de coronavirus a determinat evacuarea ei din Palatul Buckingham, dupa ce au fost raportate tot mai multe cazuri la Londra. In resedinta regala lucreaza aproape 500 de persoane, care sunt in permanent contact cu exteriorul.



"Regina este bine, sanatoasa,…