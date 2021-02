Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit va face, incepand de luna viitoare, teste clinice pentru a proba eficiența medicamentelor și a vaccinurilor impotriva Covid-19, in cadrul carora persoane sanatoase vor fi infectate, a informat miercuri Ministerul Companiilor, Energiei si Strategiei Industriale, transmite EFE, citat de Agerpres.

- Inca o analiza a pacientilor imunizați indica faptul ca vaccinul de la Pfizer are o eficiența de cel puțin 94% in Israel. A fost observat un declin de 94% in cazurile simptomatice Covid in randul celor care au fost imunizați cu vaccinul Pfizer, conform unei cercetari efectuate de medicii de…

- Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentara, Stella Kyriakides, a anunțat ca Uniunea Europeana, va accelera procedura de autorizare a variantelor imbunatatite a vaccinurilor impotriva noilor tulpini ale virusului, relateaza Agerpres , care citeaza AFP. Stella Kyriakides a dezvaluit ca,…

- Europa trebuie sa actioneze mai eficient si mai rapid in obtinerea vaccinurilor impotriva COVID-19 pentru populatia sa, a declarat luni presedintele Emmanuel Macron, care l-a primit in vizita la Paris pe omologul sau sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters. "Suntem intr-o cursa contra timp in privinta…

- Agenția Europeana pentru Medicamente anunța noi date despre eficiența vaccinurilor anti-coronavirus dezvoltate de Pfizer BioNTech si Moderna. Directorul executiv al EMA, Emer Cooke, spune ca vaccinurile anti-Covid dezvoltate de Pfizer/BioNTech si Moderna sunt „foarte solide”. „Dispunem de un set de…

- Agenția europeana de reglementare a medicamentelor, care analizeaza daca vaccinurile Covid-19 pot fi folosite, ramane “pe deplin funcționala” dupa atacul cibernetic de miercuri, a declarat șeful instituției, citat de Bloomberg.