- Ministerul Sanatatii din Singapore a raportat marti peste 3.400 de cazuri noi de contaminare cu noul coronavirus si noua decese, amandoua cifrele reprezentand recorduri pentru 24 de ore, relateaza dpa. Bilantul total al deceselor ajunge la 130 si al cazurilor de contaminare la aproape 110.000…

- Timișoara a ajuns, astazi, la o rata de infectare cu coronavirus de 10,09, dupa ce ieri a fost de 9,50 la mia de locuitori, iar vineri – 8,98. In Timiș, rata a ajuns la 7,81. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: MOSNITA NOUA 13,68 SANMIHAIU ROMAN 13,1 DUMBRAVITA 12,87…

- Toate cifrele din ultimele zile au fost extrem de ingrijoratoare, fiind vorba de depașirea pragului de 7 mii de noi cazuri pe zi, peste 100 de decese si 1000 de cazuri grave pe zi.La raportarea precedenta, de joi, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.095 de cazuri noi de persoane infectate cu…

- Purtarea mastilor sanitare pe strada nu va mai fi obligatorie de luni in Portugalia, dupa avansarea campaniei de vaccinare care a permis flexibilizarea unor restrictii, dar va fi mentinuta in scoli in vederea cursurilor care incep peste cateva zile, relateaza duminica EFE. Mastile in spatiile publice…

- Noua persoane au decedat de Covid-19 in ultimele 24 de ore, anunța Ministerul Sanatații. Fiecare persoana, decesul careia a survenit din cauza complicațiilor coronavirusului suferea și de alte comorbiditați. Cea mai tanara victima avea 35 de ani. Este vorba despre un barbat din Chișinau.

- Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se menține pe trend ascendent și a ajuns astazi in municipiul Brașov la 0,60 cazuri la mia de locuitori, respectiv 176 de persoane infectate. Cea mai mare incidența a cazurilor in județul Brașov se inregistreaza in localitatea Fundata, 4,13 la mie. Potrivit Direcției…

- Danemarca va ridica din data de 10 septembrie, gratie unei importante rate de vaccinare, restrictiile inca in vigoare impotriva COVID-19, boala nemaifiind considerata o 'amenintare pentru societate', a anuntat vineri Ministerul Sanatatii, potrivit France Presse. 'Epidemia este…

- Israelul va inaspri din nou regulile pentru calatorii care intra in tara, din data de 16 iulie acestia fiind obligati sa se izoleze pana la primirea unui rezultat negativ la testul de coronavirus, o masura luata din cauza cresterii numarului de infectari, transmite vineri dpa. Toate persoanele…