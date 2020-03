Coronavirus: Rand Paul, primul senator american testat pozitiv

Stiri pe aceeasi tema

- Sean Payton, antrenorul echipei New Orleans Saints, a fost testat pozitiv la Covid-19, acesta fiind primul caz de infectare cu noul coronavirus din Liga profesionista de fotbal american (NFL), informeaza Reuters potrivit Agerpres. Payton a declarat pentru ESPN ca a fost testat in cursul zilei de…

- Mario Diaz-Balart este primul congresman american testat pozitiv pentru Covid-19, boala cauzata de noul coronavirus, relateaza dpa. ''Sambata seara, congresmanul Diaz-Balart a prezentat simptome, intre care febra si durere de cap. Cu putin timp in urma, el a fost a notificat ca a testat pozitiv…

- Idris Elba a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Actorul a facut anunțul, luni, pe contul sau oficial de Twitter. „In aceasta dimineața (n.r. luni) am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Ma simt bine, pana acum nu am prezentat simptome, dar de cand am aflat, am decis sa ma autoizolez”, a scris…

- Celebrul actor Tom Hanks a anunțat pe contul sau de Twitter ca el și soția sa, actrița Rita Wilson, au fost testați pozitiv cu coronavirus în Australia, potrivit Reuters. Hanks a fost în Australia lucrând la un film când el și Rita Wilson au fost testați pozitiv pentru boala…

- Banca Centrala a Suediei (Riksbank) a anuntat luni ca unul din membrii Comitetului sau de politica monetara, Martin Floden - adjunctul guvernatorului - a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, transmite Reuters. El s-a simtit rau si a lucrat de acasa dupa ce a revenit dintr-o vacanta in nordul…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat vineri ca Washingtonul s-a oferit sa ajute Iranul in privinta raspunsului la criza cauzata de coronavirus, care a ucis deja 34 de persoane in aceasta tara, transmite Reuters preluat de agerpres. Intr-o audiere in comitetul de afaceri externe al Camerei…