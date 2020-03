Coronavirus: Psihologi, educatori şi părinţi cer guvernului italian să le permită copiilor o oră în aer liber Asociatii de psihologi, educatori si parinti au cerut guvernului Italiei sa se gandeasca si la copii, obligati de trei saptamani - ba chiar de peste o luna, in cazul celor din nordul tarii -, sa stea inchisi in case pentru a evita contagierea cu coronavirus si sa li se permita sa iasa macar o ora pe zi in aer liber, informeaza duminica EFE.



Decretele aprobate de guvernul italian pentru a limita raspandirea virusului, care a provocat peste 10.000 de morti si aproape 100.000 de contagieri, nu prevad ca micutii pot iesi din casa nici macar pentru a lua putin aer si nu exista exceptii…

Sursa articol: agerpres.ro

