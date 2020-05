Coronavirus: Protest al cadrelor medicale din Madrid Angajati ai sistemului sanitar spaniol imbracati in uniforme verzi si albe au demonstrat luni in fata mai multor spitale din Madrid pentru a obtine mai multe resurse, capitala spaniola fiind cea mai afectata regiune din Spania de epidemia noului coronavirus, informeaza AFP, citat de Citeste articolul mai departe pe publika.md…

Sursa articol si foto: publika.md

