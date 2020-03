Coronavirus: Primul deces înregistrat în Elveția O femeie în vârsta de 74 de ani din Elveția a murit joi dupa ce a contractat noul coronavirus, fiind primul deces provocat de COVID-19 în acesta țara, unde boala se raspândește rapid, potrivit Reuters.

Femeia era internata la Spitalul Universitar din Lausanne din cantonul Vaud înca de marți, conform poliției. Autoritațile mai precizeaza ca ea suferea de o boala cronica.

În Elveția, pâna acum au fost confirmate 58 de cazuri de infecție cu noul coronavirus. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

