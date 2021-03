Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Indoneziei, Joko Widodo, a lansat marti campania de vaccinare a populatiei generale impotriva coronavirusului in Bali, relateaza dpa, potrivit AGERPRES. Trei districte turistice populare - Ubud, Gianyar si Nusa Dua - au fost desemnate zone verzi din punct de vedere epidemiologic,…

- De astazi incepe etapa a III-a de vaccinare anti-COVID-19, care se adreseaza populatiei generale. Peste 1,5 milioane de beneficiari sunt inscrisi pe platforma electronica, din care aproximativ 500.000 sunt din randul populatiei generale, a anuntat duminica premierul Florin Citu. ”Etapa a III-a de vaccinare…

- Premierul Florin Citu anunta ca de luni incepe etapa a III-a de vaccinare anti-COVID-19, peste 1,5 milioane de beneficiari fiind inscrisi pe platforma electronica, din care aproximativ 500.000 sunt din randul populatiei generale. ''Etapa a III-a de vaccinare incepe maine. Este foarte simplu.…

- Premierul Florin Cițu susține ca aproximativ 500.000 de persoane din randul populației generale sunt inscrise pe platforma de vaccinare. „Etapa a III-a de vaccinare incepe maine (luni-n.r.)”, a anunțat șeful Guvernului. „Este foarte simplu. Daca doriți sa va vaccinați, inscrierea se face prin…

- Indonezia va incepe campania de vaccinare la nivel national impotriva COVID-19 pe 13 ianuarie, a anuntat marti ministrul sanatatii indonezian, Budi Gunadi Sadikin, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Programul va fi demarat la Jakarta, presedintele Joko Widodo urmand sa fie primul cetatean indonezian…

- Rezidenti ai azilurilor de pensionari au fost primele persoane vaccinate impotriva covid-19 in Belgia, o tara in care aceste institutii au fost grav afectate de pandemie, relateaza BFMTV, potrivit news.ro. Primele doze de vaccin Pfizer-BioNtech au fost administrate aproape in mod simultan,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, ca dupa Craciun va incepe campania de vaccinare anti-COVID, mentionand ca personalul medical va fi prima categorie care va fi imunizata, iar in lunile martie, aprilie si mai - popula

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, ca dupa Craciun va incepe campania de vaccinare anti-COVID, mentionand ca personalul medical va fi prima categorie care va fi imunizata, iar in lunile martie, aprilie si mai - populatia generala. "Totul este organizat, nu…