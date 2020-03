Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 42 de ani care a venit din Veneția in 2 martie și a fost confirmat, miercuri, cu noul coronavirus, a spus ca a stat in izolat acasa inainte de internare. Medicii nu știu cat de riguros a respectat aceasta izolare, astfel ca specialiștii DSP vor face ancheta epidemiologica, potrivit Mediafax.Barbatul…

- Un numar de 25 de persoane au fost confirmate pozitiv la nivel national la testul pentru coronavirus, dintre acestea cinci fiind vindecate, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica. ‘La nivel national, pana acum, sunt 25 de persoane confirmate pozitiv la testul coronavirus (COVID-19). Din…

- Bill Gates, al doilea cel mai bogat om al planetei, finanțeaza un proiect care creeaza teste pentru detectatea coronavirusului acasa Gates Foundation a finantat un proiect de sanatate care este foarte aproape de a avea un test de COVID-19 care sa poata fi folosit acasa. Testul, care se poate face cu…

- Premierul liberal interimar, Ludovic Orban, a atras, vineri, atenția romanilor aflati in tari afectate de coronavirus sa evite orice deplasare care nu este necesara. El a afirmat ca nu li se va interzice sa vina in tara de sarbatori, dar trebuie sa stie ca vor sta in carantina fie la spital, fie acasa.…

- Primul pacient roman diagnosticat cu coronavirus este considerat vindecat dupa ce doua teste consecutive au iesit negative. Totusi, cu toate ca este practic sanatos, tanarul din Gorj nu poate pleca acasa.

- Tanarul din Gorj diagnosticat cu coronavirus in urma cu doua zile a fost retestat, iar vineri rezultatul a fost negativ, urmand ca un nou test sa fie facut luni. Primul pacient cu coronavirus din Romania se afla internat la Spitalul Matei Bals, din Capitala.

- Situația in Europa se schimba de la zi la zi din cauza noilor cazuri de coronavirus descoperite in diferite țari ale continentului. Sutele de noi diagnostice din Europa dau naștere temerii unei raspandiri masive și in Marea Britanie. Drept urmare, vin și masurile de precauție pentru populație. Cum este…

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a infirmat faptul ca 300 de persoane de etnie rroma din Valea Moldovei ar fi venit acasa, in satul Mironu, dintr-o zona din Italia afectata de coronavirus și ca ar fi declarat la intrarea in țara ca punctul de plecare a fost Germania. Alexandru Moldovat…