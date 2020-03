Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere necesitatea unor clarificari suplimentare asupra recomandarilor de conduita in prevenirea raspandirii coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategica a pus la dispoziție raspunsuri pentru o serie de intrebari ridicate in spațiul public:1. Care este diferența dintre…

- Programat miercuri, meciul din Premier League dintre Manchester City și Arsenal a fost amânat. Jucatorii "tunarilor" se afla în carantina dupa ce s-au întâlnit cu Evangelos Marinakis, patronul lui Olympiacos care este infectat cu Covid-19.Marinakis a precizat recent…

- Un bolnav de cronavirus din Romania, angajat la Amenajarea Domeniului Public (ADP), sector 4, a imparțit marțișoare, pe 2 martie, și a intrat in contact cu 120 de persoane, inainte de a ajunge la spital. A fost deschisa o ancheta epidemiologica.

- Procedura de acordare a Concediului Medical pentru persoanele care intra in autoizolare sau carantina in urma unei suspiciuni de infectie cu coronavirus, a suferit mai multe modificari. Autoritațile din Romania au dispus izolarea la domiciliu sau carantina impusa in anumite situații, ca metode de prevenire…

- Autoritatile anunta ca, joi dimineata, sunt 38 de persoane in carantina institutionalizata si li se fac teste pentru a se stabili daca sunt infectat cu coronavirus, alte peste 11.300 fiind in izolare la domiciliu. Starea de sanatate a celor cinci pacienti confirmati si internati la Timisoara, Cluj-Napoca…

- Primul roman depistat cu coronavirus, din Gorj, nu mai este infectat cu Covid-19. Testul facut astazi a ieși negativ. Totuși, procedura va fi repetata zilele urmatoare, iar daca rezultatul va fi la fel negativ, tanarul va fi externat de la Institutul "Matei Balș".

- Reprezentantii DSP Dolj au declarat ca 2 angajati ai firmei din Craiova care au intrat in contact direct cu italianul infectat cu coronavirus au fost dusi intr-un spatiu special amendajat din oras, in carantina. Tot acolo va ajunge, miercuri, si un medic din Rimini, zona de unde provine si italianul…

