Coronavirus: Premierul Estoniei, testat pozitiv

Premierul Estoniei Kaja Kallas fost testat pozitiv luni pentru noul coronavirus, starea sanatatii sale fiind una buna, a anuntat guvernul, relateaza Reuters. In pofida unei febre usoare, premierul va continua sa-si indeplineasca sarcinile de la distanta, a indicat luni guvernul. ''Le cer tuturor sa ia masuri de precautie, sa poarte o masca in interior, sa limiteze contactul cu alte persoane, sa lucreze de la distanta, daca este posibil sa stea cat mai mult acasa, deoarece virusul este raspandit in toata Estonia'', a declarat Kaja Kallas, intr-un comunicat. Saptamana trecuta guvernul…