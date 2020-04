Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, va conduce Marea Britanie atat timp cat premierul Boris Johnson se afla la terapie intensiva (ATI) si orice decizie cu privire la ridicarea restrictiilor de izolare pentru limitarea raspandirii coronavirusului nu va intarzia sa fie luata, a declarat marti…

- De la primul deces inregistrat pe 11 ianuarie, 3.331 de chinezi si-au pierdut viata in urma imbolnavirii cu COVID-19.China continentala a raportat marti o scadere a numarului de cazuri importate de imbolnavire cu noul coronavirus, dupa adoptarea masurilor de inchidere a frontierelor pentru aproape toti…

- Tarile care au impus masuri de carantina sau de izolare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus trebuie sa se foloseasca de aceasta perioada de timp pentru a gasi si pentru a ataca virusul, conform unui anunt facut miercuri de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. ‘Sa le…

- Portugalia a decretat miercuri seara stare de urgenta, care permite in special guvernului sa restrictioneze libertatea de miscare pentru a opri evolutia pandemiei de coronavirus in aceasta tara cu 10 milioane de locuitori, relateaza AFP preluat de agerpres. ''Tocmai am decretat stare de urgenta.…

- Portugalia a decretat miercuri seara stare de urgenta, care permite in special guvernului sa restrictioneze libertatea de miscare pentru a opri evolutia pandemiei de coronavirus in aceasta tara cu 10 milioane de locuitori, relateaza AFP. ''Tocmai am decretat stare de urgenta. O decizie exceptionala…

- Presedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa a anuntat ca se plaseaza in carantina, ca masura de precautie, si si-a suspendat intreaga activitate politica in Portugalia si in strainatate pe o perioada de doua saptamani, relateaza AFP.

- Presedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, in varsta de 71 de ani, a decis sa se autoizoleze, la resedinta sa, pentru urmatoarele doua saptamani, pe fondul focarului de coronavirus. Un caz de infectare a fost detectat la o scoala ai carei elevi au vizitat marti palatul prezidential, relateaza…

- Presedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a anuntat duminica aceasta ca intra de bunavoie in carantina, ca masura de precautie, suspendandu-si orice activitate publica in tara si in strainatate pe o perioada de doua saptamani, potrivit unui comunicat dat publicitatii pe site-ul presedintiei,…