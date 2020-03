Stiri pe aceeasi tema

- Bernie Sanders, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat din SUA în scrutinul prezidential, a declarat ca, daca va deveni presedinte, ar putea muta din Ierusalim în Tel Aviv sediul Ambasadei americane în Israel, situatie catalogata drept „socanta” de Guvernul…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a "condamnat" miercuri expulzarea de catre China a trei jurnalisti de la cotidianul The Wall Street Journal, indemnand tara sa respecte libertatea de exprimare, informeaza AFP."Tarile sensibile si responsabile inteleg ca presa libera relateaza fapte…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo se afla vineri la Kiev pentru o vizita delicata, care are loc in plin proces de destituire a presedintelui Donald Trump in Senatul SUA, ca urmare a unor presupuse presiuni pe care le-ar fi exercitat asupra presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza…

- Israelul urmeaza sa incerce saptamana aceasta sa convinga Statele Unite, dar mai ales Rusia si Franta, sa-si foloseasca influenta in Orientul Mijlociu pentru a o strangula pe cea a Iranului, pe care il prezinta drept o noua amenintare la adresa evreilor, la 75 de ani de la

- Reuniunea la nivel de ambasadori a principalului for de decizie al Aliantei, programata pentru ora 14:00 GMT, va evalua situatia din zona dupa uciderea intr-un raid american in Irak a generalului iranian Qassem Soleimani, a declarat un purtator de cuvant al NATO.Secretarul american de stat…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a admis duminica faptul ca este posibil ca trupele americane stationate in Orientul Mijlociu sa fie tinta unor represalii ale Iranului pentru moartea generalului Qassem Soleimani, el asigurand insa ca SUA vor respecta dreptul international in orice actiune impotriva…

- Statele Unite au reclamat marti "eliberarea imediata si neconditionata" a pastorului protestant Wang Yi condamnat cu o zi inainte in China la noua ani de inchisoare pentru "incitare la subminarea ordinii de stat", noteaza AFP. "Beijingul trebuie sa il elibereze si sa puna capat represiunii…