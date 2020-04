Coronavirus: Planul de salvare de pe masa miniștrilor de Finanțe ai UE. Măsurile, mai puțin ambițioase decât sperau Franța, Italia și Spania ​Ministrii de Finante din UE sunt așteptați sa depaseasca marti divergentele si sa cada de acord cu privire la primele masuri economice comune în fata pandemiei de coronavirus, chiar daca acestea nu vor fi atât de ambitioase pe cât sperau autoritatile de la Paris, Roma si Madrid, transmite AFP, citata de Agerpres. .



Acest prim raspuns european ar urma sa fie compus din trei piloni: acordarea de împrumuturi de la fondul de salvare al zonei euro (MES), un fond de garantii pentru companii si sprijinirea schemelor de somaj partial.



