- Ucraina si-a anuntat vineri intentia de a-si inchide frontierele pentru straini pentru cel putin doua saptamani, intr-un efort de lupta impotriva raspandirii pandemiei de coronavirus, in contextul in care a inregistrat vineri primul deces de Covid-19, relateaza AFP, DPA si Reuters. "In 48 de ore, tara…

- Ministrul Turismului Yogesh Bhattarai a declarat pentru Reuters ca ascensiunea este interzisa sezonul acesta - expeditiile catre toate varfurile, in perioada martie-mai, au fost suspendate. Nepalul, pe teritoriul caruia se afla opt dintre 14 cei mai inalti munti din lume, inclusiv Everestul,…

- Rusia a anuntat miercuri suspendarea majoritatii zborurilor catre si dinspre Italia, Germania, Franta si Spania, statele europene cele mai afectate de epidemia de coronavirus, transmite Reuters.Va fi de asemenea suspendata emiterea vizelor turistice pentru cetatenii italieni, potrivit Agerpres.ro.…

- Compania aeriana nationala bulgara Bulgaria Air a anuntat anularea incepand de marti a tuturor zborurilor catre Milano, din cauza epidemiei de coronavirus din nordul Italiei, transmite agentia EFE. ''Ca urmare a numeroaselor cazuri de coronavirus din Italia, Bulgaria Air anuleaza zborurile catre si…

- Provincia Hubei din China a înregistrat, joi, 411 de cazuri noi de infecții cu noul coronavirus COVID-19, a transmis, vineri, comisia de sanatate a provinciei, citata de Reuters, potrivit Mediafax. Numarul noilor îmbolnaviri a prezentat o creștere fața ziua anterioara și o inversare…

- Autoritatile din judetul Ialomita, judet aflat sub cod rosu de viscol, au luat decizia de a inchide scolile joi, 6 februarie, pentru a nu-i pune pe elevi in pericol. de asemenea, la Spitalul din Slobozia au fost aduse 67 de gravide in ultima luna de sarcina si 20 de persoane dializate.