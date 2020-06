Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel miercuri la guverne sa tina cont in mod special de miliardul de persoane cu handicap care traiesc in lume, in diferitele lor raspunsuri la pandemia de COVID-19, potrivit AFP, titreaza Agerpres. Aceste persoane au deja si in vremuri normale dificultati…

- Secretarul General al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut sambata un apel la recunoasterea meritelor medicilor si asistentelor care lupta impotriva pandemiei de COVID-19, indemnand oamenii sa se gandeasca la persoanele cele mai vulnerabile, potrivit DPA. "Sa impartasim un…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat intr-o conferinta de presa virtuala ca aceasta ”este cea mai grava criza cu care ne-am confruntat de la cel de-al Doilea Razboi Mondial".

- Secretarul general al Organizației Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a lansat un plan pentru reducerea impactului socio-economic al pandemiei, transmite dpa. Aceste a anunța inființarea unui fond...

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat marti ca planeta nu reuseste sa lupte coordonat impotriva coronavirusului si a lansat un plan pentru usurarea impactului socio-economic al pandemiei, transmite miercuri dpa."Este cea mai grava criza cu care ne-am…

- Antonio Guterres, Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, a declarat marti ca planeta nu reuseste sa lupte coordonat impotriva coronavirusului si a lansat un plan pentru usurarea impactului socio-economic al pandemiei. ”Este cea mai grava criza cu care ne-am confruntat de la cel de-al Doilea…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat marti ca planeta nu reuseste sa lupte coordonat impotriva coronavirusului si a lansat un plan pentru usurarea impactului socio-economic al pandemiei, transmite miercuri dpa. ‘Este cea mai grava criza cu care ne-am confruntat…

- Secretarul de stat în Ministerul Sanatații Nelu Tataru a declarat ca cele opt persoane confirmate duminica sunt persoane care au fost în contact cu pacientul de la Gerota și senatorul PNL de Constanța Vergil Chițac. Cele opt persoane sunt asimptomatice și erau în izolare sau în…