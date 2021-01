Stiri pe aceeasi tema

- Pașapoartele de vaccinare pentru calatoriile internaționale vor luate in discuție de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit expertului Departamentului european de imunologie, Oleg...

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a semnalat vineri ca in lume in ultimele 24 de ore au fost raportate 13.997 de decese asociate COVID-19, dintre care circa 6.300 au survenit in America si aproximativ 5.900 in Europa, relateaza agentiile internationale de presa, conform agerpres.ro. In Marea…

- Organizația Mondiala a Sanatații a schimbat in secțiunea detinata Covid-19 de pe site-ul oficial definiția valabila de generații a „imunitații de turma”. Acum, OMS susține ca imunitatea de turma este ”un concept folosit in vaccinare”. In luna iunie, definiția era urmatoarea . ”Imunitatea de turma este…

- FUMIGENE DE LUNI (14) Știrea zilei a trecut neobservata: doar 48 de cazuri de gripa, in Romania, inregistrate saptamana trecuta. Hotarat lucru, vaccinul anti-gripal nu mai e o afacere STOP Din literatura SF de specialitate, ca altfel nu putem sa-i zicem, rezulta ca atat imunizarea celor vindecați de…

- Organizația Mondiala a Sanatații atrage atenția ca vaccinul este doar unul dintre instrumentele din lupta impotriva COVID și ca nu trebuie sa renunțam la gesturile bariera: distanțare și igiena. Primii vaccinați cu serul Pfizer vor fi britanicii de peste 80 de ani.

- Organizația Mondiala a Sanatații ia in calcul ca pe viitor cetațenii sa calatoreasca in baza unor certificare care sa ateste ca o persoana a fost vaccinata impotriva noului tip de coronavirus. In timp ce face aceasta propunere, OMS nu recomanda utilizarea unor așa-zise „pașapoarte de imunitate” care…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indemnat joi tarile africane sa-si amelioreze rapid capacitatea de a vaccina populatia impotriva noului coronavirus, avertizand ca acest continent este „departe de a fi pregatit” pentru o vaccinare in masa, relateaza AFP. Africa a estimat ca este pregatita pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis are o sedinta, luni, cu ministrii Apararii, Internelor si Sanatatii, Nicolae Ciuca, Marcel Vela si Nelu Tataru, pentru a discuta despre campania de vaccinare anti-COVID-19, anbordata ca o problema de securitate nationala.