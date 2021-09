Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut inca o data, miercuri, ca persoanele imunizate impotriva COVID-19 sa nu primeasca cea de-a treia doza de vaccin, astfel incat flacoanele sa fie trimise catre tarile sarace care au reusit sa imunizeze doar o mica parte a populatiilor lor. “Nu voi ramane…

- Pandemia de COVID-19 a provocat peste 4 milioane de decese care au fost inregistrate oficial la nivel mondial, a anuntat miercuri directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit caruia bilantul real al pandemiei este ‘cu siguranta’ mai mare, informeaza AFP. ‘Tocmai am depasit…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) avertizeaza ca noul coronavirus se misca mai repede decat vaccinurile si a anunțat ca promisiunea tarilor din G7 de a imparti un miliard de doze catre natiunile sarace nu este suficienta. „Acesta este un mare ajutor, dar avem nevoie de mai mult si avem nevoie de…