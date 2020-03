Premierul olandez Mark Rutte si-a reiterat vineri opozitia fata de ideea emiterii de 'coronabonduri', asa cum isi doresc in special liderii francez si italian, pentru a raspunde la criza legata de noul coronavirus, potrivit AFP.



"A emite eurobonduri inseamna a traversa frontiera spre o uniune de transfer, o mutualizare a datoriilor, iar noi nu vrem acest lucru", a afirmat Rutte in cadrul unei conferinte de presa saptamanale.



El si-a exprimat rezervele in legatura cu anuntul facut de Banca Centrala Europeana, care a renuntat la o limita importanta pe care si-a autoimpus-o…