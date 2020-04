Coronavirus: O femeie de 106 ani din Marea Britanie s-a vindecat de COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Connie Titchen, o stra-strabunica din Birmingham, centrul Angliei, s-a luptat cu noul coronavirus peste doua doua saptamani, iar medicii i-au dat adeverinta ca poate iesi din spital. "Ma simt foarte norocoasa ca am invins acest virus", a spus Titchen. "Abia astept sa imi vad familia", a adaugat ea.…

- O femeie in varsta de 106 de ani, considerata a fi cea mai in varsta pacienta din Marea Britanie, a reușit sa se vindece de coronavirus, noteaza Reuters.Connie Titchen, o batrana de 106 ani din Birmingham, s-a luptat cu virusul ucigaș trei saptamani, pentru ca in final sa fie declarata vindecata și…

- Marea Britanie nu a atins inca varful epidemiei de COVID-19 care ar permite o relaxare a restrictiilor de circulatie, a declarat sambata ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock, relateaza Reuters. Bilantul mortilor in spitalele britanice a ajuns aproape la 9.000, doar vineri inregistrandu-se 980…

- Marea Britanie este departe de ridicarea masurilor de izolare instituite in cadrul eforturilor pentru incetinirea propagarii noului coronavirus, deoarece varful epidemiei este inca la peste o saptamana distanta, a declarat miercuri primarul Londrei, Sadiq Khan, citat de Reuters. Atunci cand a anuntat…

- Regatul Unit a inregistrat 786 de noi decese ale unor persoane contaminate cu noul coronavirus in 24 de ore, un nou record care ridica la peste 6.000 numarul mortilor de COVID-19 din tara, au anuntat marti autoritatile britanice, relateaza AFP si Reuters. In total, 6.159 de pacienti au murit in spitale…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.921 de morti in Marea Britanie, a anuntat joi Guvernul de la Londra, conform agentiei de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Numarul persoanelor decedate de coronavirus a ajuns la 2.921 pe teritoriul Marii Britanii, inregistrandu-se o crestere de…

- Ministrul Sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters si dpa. "Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv",…

- Oamenii de stiinta din Marea Britanie vor monitoriza raspandirea noului tip de coronavirus si vor cauta aparitia unor eventuale mutatii, folosind tehnica de secventiere genetica, pentru a analiza tulpinile de SARS-CoV-2 care au provocat mii de infectii in intreaga tara, au anuntat luni oficiali britanici,…