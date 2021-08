Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din orasul Tokyo, gazda Jocurilor Olimpice de vara, au inregistrat cel mai mare numar de infectari zilnice cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei, in contextul raspandirii rapide a variantei Delta, informeaza Agerpres . In capitala Japoniei au fost raportate miercuri un numar de…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, afirma ca in saptamana 26 iulie – 1 august s-au inregistrat peste 1.040 de noi cazuri de infectie cu virusul SAR-CoV-2, semnificativ mai mult fata de saptamana anterioara, cand fusesera inregistrate 660 de cazuri. Potrivit lui…

- Rusia a inregistrat marți un nou record de decese zilnice cauzate de COVID-19 in ultima luna, țara fiind puternic afectata de raspandirea variantei Delta a noului coronavirus. In ultimele 24 de ore, 780 de persoane au murit din cauza COVID-19 in Rusia, depașind recordul anterior de 752 de morți stabilit…

- Astazi, 02 iulie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12582Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12141Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 439Numar…

- Autoritatile din Moscova au anuntat duminica un numar record de decese din cauza coronavirusului, produse in ultimele 24 de ore, semnaland degradarea situatiei epidemiologice din Rusia, tara lovita de un val de infectari cu varianta Delta. Potrivit datelor oficiale, Moscova a inregistrat 144 de decese…

- 1.080.282 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu 26 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus patru de noi decese și 158 de pacienți la Terapie Intensiva. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri…

- Presedintele Comitetului International Olimpic, germanul Thomas Bach, va sosi la Tokyo la mijlocul lunii iulie, inaintea Jocurilor Olimpice (23 iulie - 8 august) si a renuntat la o vizita mai devreme, relateaza Reuters. Bach a planuit vizite in Japonia in ultimele luni pentru a monitoriza pregatirile…