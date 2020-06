CORONAVIRUS/ Numărul infectărilor se apropie de 9 milioane Numarul total de imbolnaviri la nivel global este de 8.922.073, din care 4.743.658 sunt pacienți vindecați. Un numar de 466.871 de persoane au decedat. Germania a raportat 687 de cazuri noi, bilanțul total ajungand la 189.822, potrivit datelor Institutului Robert Koch, citat de Hotnews . Bilanțul morților este de 8.882. China a confirmat și ea inca 26 de noi cazuri de coronavirus. De asemenea, al doilea cel mai populat stat din Australia, Victoria, a anunțat prelungirea cu o luna a starii de urgența, cu 19 cazuri anunțate duminica, o dublare a numarului de imbolnaviri pentru a cincea zi consecutiv.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana la aceasta ora, bilanțul oficial al numarului de infectari la nivel mondial se apropie de 8 milioane. Peste 400.000 de oameni și-au pierdut viața din cauza noului tip de coronaviroza. Intre timp, in piețele din China s-au descoperit noi focare de COVID-19.

- Bilantul total al infectarilor cu noul coronavirus a ajuns la 186.022 in Germania, a anuntat institutul Robert Koch.Potrivit sursei citate, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 348 de noi cazuri de infectare. De asemenea, au fost inregistrate 18 decese, numarul total ajungand la 8.781,…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 151 NOI cazuri de COVID-19 in Romania. Bilanțul total urca la 19.133 de imbolnaviri și 1253 de decese In Romania au fost confirmate, pana acum, 19.133 de infecții cu coronavirus. In total, in Romania au murit 1.253 de persoane infectate cu COVID-19. Pana astazi, 30 mai, pe teritoriul…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 213 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 18.070 de imbolnaviri Pana astazi, 24 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.070 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.399 au…

- In acelasi timp, din numarul total de imbolnaviri, 1.602.443 pacienti s-au vindecat, la nivel mondial. Germania a raportat miercuri o crestere cu aproape 800 de cazuri a numarului de infectii, dupa relaxarea masurilor de restrictii, in timp ce Brazilia a anuntat un numar record de decese, aproape 900…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 226 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 15.588 de imbolnaviri De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.290 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare.…

- Bilantul total al persoanelor infectate in Romania cu noul coroanvirus a ajuns luni la 11.339 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 303 cazuri noi. In acelasi timp sunt inregistrate 631 de decese, iar 3.141 de persoane s-au vindecat

- Ziarul Unirea OFICIAL: 263 de cazuri noi de COVID-19, in Romania. Cea mai mare creștere a numarului de imbolnaviri, in 24 de ore. Bilanțul total OFICIAL: 263 cazuri noi de imbolnaviri cu COVID-19 in Romania. 1292 de persoane infectate cu noul coronavirus Pana astazi, 27 martie, pe teritoriul Romaniei,…