Coronavirus: numărul de morţi creşte în China. Au fost confirmate 425 de decese In actualizarea sa zilnica, comisia de sanatate din provincia chineza a raportat, de asemenea, o crestere accentuata a numarului de persoane infectate, cu 2.345 de cazuri noi confirmate in Hubei, centrul Chinei, care este focarul noii epidemii. In total, 19.950 de persoane sunt infectate cu noul coronavirus in toata China, potrivit statisticilor guvernului central. Epidemia ar fi aparut in decembrie anul trecut intr-o piata din capitala provinciei Hubei, Wuhan. Cazuri sunt de asemenea raportate in peste 20 de tari. Un deces a fost inregistrat si in Filipine. Guvernul chinez a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

