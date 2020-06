Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat sambata ca va amana summitul G7 prevazut in iunie in Statele Unite si ca va invita alte tari sa se alature reuniunii, scrie AFP. "Nu am sentimentul ca G7 reprezinta corect ce se petrece in lume. Este un grup de tari foarte depasit", le-a declarat…

- Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a anuntat miercuri ca un proiect privind reluarea in siguranta a calatoriilor intre Noua Zeelanda si Australia va fi prezentat guvernelor de la Wellington si Canberra la inceputul lunii iunie, transmite Reuters. Cele doua tari analizeaza posibilitatea crearii unei…

- Noua Zeelanda a fost zguduita duminica seara de un seism de 5,6 pe scara Richter. Cutremurul n-a facut victime omenești, dar a pus-o intr-o postura neobișnuita pe Jacinda Ardern, prim-ministrul țarii. Aceasta se afla in direct la un post de televiziune in momentul in care cutremurul s-a produs. Jacinda…

- Comisia electorala din Noua Zeelanda a prezentat marti un plan sanitar care sa permita desfasurarea alegerilor legislative in septembrie, in pofida pandemiei, relateaza AFP potrivit Agerpres. Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a convocat scrutinul din 19 septembrie la sfarsitul lunii ianuarie,…

- Premierul neozeelandez, Jacinda Ardern, spune ca țara nu iși va deschide granițe cu restul lumii pentru „multa vreme”. Singura țara din care ar putea calatori oamenii in Noua Zeelanda va fi Australia, care de asemenea, a reușit sa limiteze raspindrea infecțiilor cu nou coronavirus, scrie emedicina.md.…

- Declaratia sa vine dupa ce saptamana trecuta presedintele american Donald Trump s-a declarat convins ca noul coronavirus si-ar avea originea intr-un laborator de virusologie din China. Morrison a spus ca Australia nu are dovezi care sa ii schimbe pozitia conform careia coronavirusul a pornit dintr-o…

- Jacinda Ardern, premierul Noii Zeelande - unul dintre liderii-femei laudați pentru cele mai eficiente masuri in lupta cu COVID-19, alaturi de cancelarul german Angela Merkel, premierul Islandei Katrin Jakobsdottir și președinta Taiwanului, Tsai Ing-wen -, a luat o noua masura: și-a taiat salariul. The…