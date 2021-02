Coronavirus: Noi restricţii în Italia, dar Roma şi Milano fac excepţie Ministerul italian al Sanatatii a anuntat vineri consolidarea masurilor de lupta impotriva epidemiei de COVID-19 in trei regiuni, dar noile restrictii nu se extind si asupra a doua mari orase, Roma si Milano, relateaza AFP. Regiunea Campania, care cuprinde Napoli, Emilia-Romagna cu centrul sau administrativ la Bologna si micul Molise, vor trece de la categoria ‘galben’ (risc moderat) la categoria ‘portocaliu’ (risc mediu) incepand de duminica, a precizat ministerul. Aceasta implica inchiderea barurilor si restaurantelor, care pot ramane deschise pana la 17:00 GMT in regiunile ‘galbene’. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul italian al Sanatatii a anuntat vineri consolidarea masurilor anti covid in trei regiuni. Noile restrictii nu se extind si asupra a doua mari orase, Roma si Milano, relateaza AFP.

- Ministerul italian al Sanatatii a anuntat vineri consolidarea masurilor de lupta impotriva epidemiei de COVID-19 in trei regiuni, dar noile restrictii nu se extind si asupra a doua mari orase, Roma si Milano, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Regiunea Campania, care cuprinde Napoli, Emilia-Romagna…

- Aproximativ 300.000 de elevi francezi vor fi supusi saptamanal testelor antigen pentru COVID-19 cu prelevare din saliva, pentru a controla evolutia patogenului si a putea tine scolile deschise, a anuntat miercuri ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, citat de EFE. In interventia…

- Calatorii care sosesc in Bulgaria cu avionul, pe uscat sau pe mare este necesar sa prezinte un test PCR covid-19 – incepand de la 29 ianuarie si pana la sfarsitul lui aprilie -, a anuntat Ministerul bulgar al Sanatatii, in contextul in care aceasta fosta tara comunista din Balcani incearca…

- Peste 1,3 milioane de persoane au fost deja vaccinate impotriva COVID-19 in Regatul Unit, a anuntat premierul Boris Johnson marti, in ziua in care aceasta tara a intrat intr-un nou lockdown si a atins un nou record zilnic de infectari. ”Pana in aceasta dupa-amiaza am vaccinat peste 1,1 milioane de oameni…

- Premierul Florin Citu a declarat ca nu ia in calcul introducerea de noi restrictii in privinta pandemiei cauzate de noul coronavirus, mentionand ca in Romania numarul de infectari a scazut sau s-a plafonat si a amintit ca incepe campania de vaccinare. „Din ce am vazut in ultimele zile, numarul imbolnavirilor…

- Producatorii de alimente au avertizat ca va aparea o lipsa de legume timp de trei luni, iar planificatorii de urgența prevad ca lipsa unui acord va declanșa cumpararea in panica pe o scara mult mai mare decat in martie la inceputul pandemiei de Coronavirus.Supermarketurile din Marea Britanie au inceput…

- Italia a ajuns sambata la cel mai mare numar de decese cauzate de coronavirus din Europa de la inceputul pandemiei, bilantul total fiind de 64.036 morti, depasind Marea Britanie la acest record negativ dramatic, relateaza AFP.Sambata, Ministerul italian al Sanatatii a anuntat 649 de noi decese in ultimele…