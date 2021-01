Decizia primarului din Venetia de a prelungi cu inca trei luni perioada in care muzeele locale vor ramane inchise din cauza pandemiei de COVID-19 a starnit un val de nemultumire in Italia, unde sute de personalitati din universul culturii au semnat o petitie, informeaza AFP.



Decizia primarului Luigi Brugnaro, reprezentant al formatiunii de extrema dreapta Liga, este considerata "grava" si "de neinteles", in contextul in care "majoritatea muzeelor italiene spera sa isi redeschida portile incepand din 15 ianuarie", denunta textul acestei petitii, care a primit sute de semnaturi, inclusiv…