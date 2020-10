Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anuntat marti ca s-a plasat in carantina in urma contactului cu o persoana infectata cu COVID-19, transmit AFP si dpa. ''Am aflat ca am fost in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv la COVID-19. Tinand cont de acest fapt si in conformitate cu…

- Statul de drept este o prioritate in UE, dar atunci cand se desfasoara la nivelul declaratiilor politice poate fi usor transformat intr-un ''stat al santajului'', a declarat luni la postul de radio Kossuth ministrul ungar al justitiei Judit Varga, comentand pe tema rapoartelor privind…

- Ministrul ungar de externe iși petrece in aceasta vara aparent febril, trebuie doar sa vizitați pagina sa de Facebook, scriu jurnaliștii atlatszo.hu, pentru a va asigura: intr-un mediu de birou, intr-un costum, cu un telefon mobil in mana, a discutat situația din Minsk cu straini de rang inalt, politicieni…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a declarat joi ca este ingrijorat de un al doilea val de infectii cu coronavirus in Europa, subliniind ca guvernul de la Londra nu va ezita sa revina la masurile de carantina daca va fi necesar pentru a asigura securitatea sanitara in Marea Britanie, informeaza…

- Zeci de migranti au incalcat carantina impusa in Sicilia, la o zi dupa ce alti aproape 200 au fugit dintr-un centru de primire, intr-un moment in care Italia pregatea o nava pentru a-i intampina pe cei care soseau, relateaza north-africa. Sute de migranti continua sa vina zilnic in sudul Italiei, in…

- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat vineri ca a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile, decizie menita sa previna cresterea numarului de cazuri de COVID-19 importate, transmite Reuters. ”Virusul…

