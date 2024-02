Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR, George Simion, a criticat, miercuri, posibilitatea comasarii alegerilor, susținand ca e „neconstitutionala”, si a anuntat ca partidul pe care il conduce va organiza proteste in cursul acestei zile la toate sediile judetene ale PSD. „Domnul Marcel Ciolacu continua instaurarea dictaturii,…

- 17 fugari au fost adusi in tara in ultima saptamana, informeaza Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. "Pentru aducerea in tara a unui fugar, statul cumpara 3 bilete de avion. La care se adauga costurile diurnei si ale cazarii ofiterilor de politie implicati in preluarea persoanei cautate.Ce suma a suportat…

- Alina Gorghiu vrea sa-i puna pe fugari sa suporte costurile repatrierii: 'Statul cumpara 3 bilete de avion, plus diurna și cazare'Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, anunta, sambata, ca, in ultima saptamana, 17 fugari au fost adusi in tara. Ministrul reitereaza ideea potrivit careia statul roman…

- Autoritațile romane au preluat din strainatate 1004 persoane condamnate anul trecut, dintre care 735 de fugari și 269 de deținuți transferați, a anunțat luni ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Informația vine pe fondul fugii din Romania a mai multor condamnați celebri, care nici acum nu au fost aduși…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, anunța joi ca au fost aduși in țara alți șase fugari. El apreciaza ca se impune monitorizarea persoanelor aflate sub control judiciar - obligația acestora de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, anunta ca alti sase fugari au fost adusi in tara in ultimele ore, fiind vorba despre barbati condamnati pentru infractiuni precum evaziune fiscala, furt, fapte de violenta, inselaciune. ”Se impune monitorizarea persoanelor aflate sub control judiciar. Obligatia acestora…

- Alți șase fugari au fost aduși in țara. Ministrul Justiției: 'Este nevoie de mai mult!'Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, anunta ca alti sase fugari au fost adusi in tara in ultimele ore, fiind vorba despre barbati condamnati pentru infractiuni precum evaziune fiscala, furt, fapte de violenta, inselaciune.…