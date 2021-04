Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Boris Johnson a confirmat luni ca in urma evolutiei bune a situatiei epidemice in Marea Britanie pe 12 aprilie vor fi redeschise magazinele neesentiale, dar nu s-a pronuntat asupra reluarii calatoriilor internationale incepand cu 17 mai, desi era asteptat sa confirme si acest lucru, relateaza…

- Londra nu intentioneaza sa adauge turistii provenind din Europa pe "lista rosie" de calatorii in Marea Britanie, cu carantina obligatorie in hoteluri la sosire, a declarat marti ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock, in contextul recrudescentei infectiilor cu COVID-19 pe continent, relateaza…

- Doua noi variante de tulpini de coronavirus au fost depistate in Anglia. Doua noi variante de tulpini COVID-19, dintre care una a fost clasificata drept “de interes” au fost identificate in Anglia, cu unele similaritați fața de variantele sud-africane și braziliene, a anunțat marți un comitet guvernamental…

- Un barbat a murit si alte zece persoane au fost ranite intr-o serie de cel putin cinci atacuri cu cutitul produse in sudul Londrei in noaptea de vineri spre sambata, informeaza dpa si Reuters.

- Partidul National Scotian (SNP) a prezentat, sambata, un program pentru organizarea unui nou referendum referitor la independenta fata de Marea Britanie, chiar in perioada in care tara se confrunta cu impactul pandemiei de Covid-19 si al Brexitului, transmite Reuters. Citește și: Medicul Virgil…

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat, joi, ca este prea devreme de spus cand se vor incheia restrictiile nationale din Anglia legate de coronavirus, in timp ce decesele zilnice provocate de Covid-19 ating noi recorduri, iar spitalele devin tot mai aglomerate, transmite Reuters preluat de agerpres.…

- Datele preliminare arata ca vaccinul mRNA Pfizer poate neutraliza eficient variantele de coronavirus in testele de laborator. Variantele de coronavirus care au aparut in Marea Britanie și Africa de Sud in ultima luna sunt examinate intens in laboratoarele din intreaga lume, pe masura ce oamenii de știința…

- Marea Britanie a raportat peste 1.000 de decese provocate de COVID-19 pentru prima data din luna aprilie in contextul in care guvernul face eforturi pentru a tine sub control infectarile cu noua tulpina, mai transmisibila, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Cel patru tari care alcatuiesc…