Guvernul britanic nu ia in calcul relaxarea masurilor de izolare adoptate in urma cu aproape patru saptamani pentru a limita raspandirea pandemiei, a declarat duminica ministrul de stat in guvernul britanic Michael Gove, citat de Reuters. "Faptele si recomandarile sunt clare la acest moment; nu trebuie sa ne gandim deocamdata la ridicarea acestor restrictii", a declarat Michael Gove pentru Sky News. La randul sau, ministrul educatiei din Marea Britanie Gavin Williamson a afirmat duminica ca nu s-a luat inca nicio decizie in privinta redeschiderii scolilor, in contextul in care izolarea a intrat…