Coronavirus: Malaezia intră în 'lockdown total' de la 1 iunie Prim-ministrul malaezian Muhyiddin Yassin a anuntat vineri un 'lockdown total' la nivel national in luna iunie, pe fondul nivelului record atins de infectarile cu coronavirus, transmite Reuters.



Lockdown-ul cel mai strict va fi impus intre 1 si 14 iunie in toate sectoarele economice si sociale, urmand sa functioneze doar serviciile esentiale, a precizat seful guvernului.



Propagarea coronavirusului a fost mai accelerata in ultimele saptamani, partial din cauza variantelor inalt transmisibile, ceea ce a pus o presiune suplimentara pe capacitatile spitalelor.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte palestinieni, dintre care un barbat cu dizabilitati, sotia sa însarcinata si fiica lor de trei ani, au murit miercuri în atacurile israeliene asupra Fâsiei Gaza, iar un al optulea a decedat din cauza ranilor, potrivit ministerului sanatatii, transmite AFP, potrivit Agerpres.Acesti…

- In țara, centrele comerciale, magazinele și restaurantele vor fi inchise timp de doua saptamini. In perioada 12-16 mai va fi interzisa și vizitarea plajelor și parcurilor. In Egipt, din cauza raspandirii coronavirusului, autoritațile au fost nevoite sa reintroduca in țara un lockdown strict. Carantina…

- Turcia intra in primul "lockdown" total de la inceputul pandemiei Foto: Arhiva. Turcia se pregatește sa intre joi, 29 aprilie, în primul lockdown complet din timpul pandemiei, în încercarea de a controla o creștere a infecțiilor cu coronavirus și a deceselor asociate COVID-19.…

- Orasul Perth, capitala statului australian Western Australia, precum si regiunea invecinata Peel vor intra intr-un lockdown neprevazut, cu durata a trei zile incepand de vineri la miezul noptii de vineri, dupa ce un barbat a fost testat pozitiv pentru COVID-19 la finalul perioadei de carantina pe…

- India a raportat un numar record de 200.739 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, conform datelor publicate joi de Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Totodata, au fost inregistrate 1.038 de decese asociate COVID-19, numarul total al acestora ajungand la 173.123…

- Mick Jagger - solistul trupei The Rolling Stones - si Dave Grohl - solistul si chitaristul grupului Foo Fighters - au lansat marti un single, intitulat "Eazy Sleazy", care sarbatoreste sfarsitul lockdown-ului din Anglia si ale carui versuri trateaza cu ironie unele dintre neajunsurile vietii din timpul…

- Cancelarul german Angela Merkel sprijina apelurile pentru un lockdown dur și pe termen scurt in Germania, pentru a reduce raspandirea coronavirusului, deoarece rata de infectare e mult prea mare, potrivit uneipurtatoare de cuvant a guvernului german, citata de Reuters.

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat joi ca urmeaza o perioada dificila, intrucat valul trei al pandemiei de COVID-19 a ajuns si in Romania, dar spune ca nu vom avea parte de un nou lockdown total. Kelemen Hunor a confirmat ca slujbele de Inviere se vor putea ține pana la ora 2 dimineața.