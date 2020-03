Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus care a afectat lumea, in special China și Italia, are implicații și in producția de mașini a celor de la Ferrari. Compania Ferrari a anunțat ca va inchide temporar fabricile de la Maranello și Modena. „Decizia este pentru binele angajaților. Am luat aceasta hotarare din respect…

- Extinderea rapida a epidemiei de coronavirus (Covid-19) a sters aproape o treime - sau 70 miliarde de dolari - din capitalizarea principalelor 20 de companii aeriene listate si a modificat clasamentele, Air China urcand pe locul trei, in urma rivalelor din SUA, arata o analiza realizata de Reuters.Sectorul…

- Astfel, spray-ul antibacterian Touch Kids pentru maini, la 59 ml, costa 39 de lei. Totodata, spray-ul antibacterian Touch Classic pentru maini, 59 ml, are un pret de 29,99 lei, cu 45% redus fata de pretul initial de 55 de lei. Saptamana trecuta, pretul mastilor medicale a crescut de la 25…

- Epidemia de coronavirus ia amploare. In Europa, cele mai multe țari au raportat imbolnaviri. In ultimele ore pe lista cazurilor confirmate s-au mai adaugat Norvegia, Danemarca, Georgia și Estonia.

- Epidemia de coronavirus se raspandeste in Italia! A patra victima a Covid-19 este un barbat in varsta de 84 de ani din regiunea Lombardia. Nordul tarii intra in carantina pentru a incerca sa opreasca raspandirea virusului: scolile s-au inchis, universitatea, slujbele din biserici au fost suspendate,…

- Banca Centrala a Chinei a anuntat duminica deblocarea a 300 miliarde de yuani (43 miliarde de dolari) in cursul saptamanii viitoare pentru a ajuta companiile implicate in lupta cu epidemia de coronavirus care a lovit China si a contaminat zeci de mii de persoane, transmite AFP, potrivit Agerpres.Epidemia…

- Rusia a anuntat joi ca isi inchide cei 4.250 de kilometri de frontiera cu China, in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus chinez, care ucis cel putin 170 de oameni, relateaza AFP.

- Ministerul chinez de Finante si Comisia nationala pentru sanatate din China au alocat suma de 60,33 miliarde de yuani (12,8 miliarde de dolari), pentru a putea tine sub control raspandirea virusului, au anunțat autoritațile de la Beijing, citate de televiziunea australiana ABC.Pana in prezent 81 de…