- Autoritațile germane au actualizat lista „zonelor de risc“ din Romania, cu intrare in vigoare din 23 septembrie, și au introdus in acesta categorie un nou județ – Covasna. Persoanele care intra in Germania dupa ce s-au aflat intr-una din „zonele de risc” oricand in ultimele 14 zile inainte de sosire…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile germane au actualizat lista „zonelor de risc“ din Romania, cu intrare in vigoare din 16 septembrie 2020. Ca urmare a acestei actualizari, județele Neamț și Caraș-Severin au fost introduse in categoria de risc, in timp ce județele Argeș și Dambovița…

