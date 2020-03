Coronavirus: Macedonia de Nord amână alegerile legislative de pe 12 aprilie Partidele politice din Macedonia de Nord au decis marti amanarea alegerilor legislative din data de 12 aprilie, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat liderul social-democratilor Zoran Zaev, fost prim-ministru, citat de Reuters.



'Sanatatea si securitatea cetatenilor nostri nu au pret. Am convenit cu totii ca nu exista conditii pentru a tine alegerile', le-a declarat Zaev reporterilor, dupa o intalnire la Skopje intre liderii partidelor.



Macedonia de Nord a introdus saptamana trecuta un set de masuri pentru a opri raspandirea virusului, printre care interzicerea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

