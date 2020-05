Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif a avertizat duminica SUA impotriva oricarei actiuni a marinei americane in Caraibe care ar viza obstructionarea livrarii de petrol iranian catre Venezuela, informeaza AFP preluat de agerpres. Sambata, agentia de stiri iraniana Fars, apropiata de cercurile…

- Conducerea Partidului Social Democrat din Germania (SPD) a avertizat in legatura cu existenta unor elemente radicale in cadrul protestelor impotriva restrictiilor legate de coronavirus, care au scos cateva mii de germani pe strazi in weekend, informeaza dpa. "Pe de o parte, exista ingrijorare in randul…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, solicita prudenta in ceea ce priveste ridicarea avertismentelor de calatorie la nivel mondial, informeaza DPA."Cand oamenii sunt capabili nu doar sa zboare din nou in strainatate, dar si sa se intoarca intr-un mod suficient de sigur, atunci putem reduce…

- Austria va permite incepand de vineri adunarea in grupuri de pana la zece persoane, a transmis marti guvernul de la Viena intr-un anunt despre noi pasi privind relaxarea restrictiilor menite sa combata raspandirea noului coronavirus, avertizand insa ca oricand s-ar putea ''apasa butonul stop''…

- Autoritatile sanitare canadiene au avertizat impotriva utilizarii medicamentelor antimalarice clorochina si hidroxiclorochina pentru prevenirea infectiilor cu noul coronavirus sau tratarea acestora, potrivit France Presse. "Clorochina si hidroxiclorochina pot duce la efecte secundare grave. Aceste medicamente…

- Parlamentarul clujean afirma ca România are nevoie de o viziune pe termen mediu și lung, nu doar de „decrete care prelungesc starea de urgența de la o luna la alta”. Acesta susține ca, în condițiile în care aproape o treime din locurile de munca din România „s-au…

- Ministrul german de externe Heiko Maas face apel la solidaritate internationala in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza miercuri dpa. "Eforturile nationale care ni se cer tuturor acum nu trebuie sa conduca la o spirala a egoului national", a afirmat Maas pentru dpa inaintea unei intrevederi…

- Interpolul a avertizat joi asupra proliferarii produselor contrafacute legate de pandemia de coronavirus, mai ales masti sanitare, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Aceasta agentie internationala de cooperare a fortelor de politie a avertizat ca pandemia le-a oferit delincventilor…