Stiri pe aceeasi tema

- "Am luat extrem de rapid toate masurile necesare, astfel incat angajatii depistati pozitiv sa fie izolati la domiciliu, conform protocolului medical actual. In plus, am luat legatura cu autoritatile si am anuntat aceasta situatie, astfel incat toti contactii directi ai angajatilor depistati pozitiv…

- Fabrica de ciocolata Kandia din Capitala a fost momentan inchisa, dupa ce 20 de angajati au fost depistati cu coronavirus, informeaza vineri compania."Am luat extrem de rapid toate masurile necesare, astfel incat angajatii depistati pozitiv sa fie izolati la domiciliu, conform protocolului…

- 20 de angajati ai fabricii de ciocolata Kandia au fost depistati cu coronavirus. O angajata a fost testata pozitiv cu Covid-19 miercurea trecuta. Intreaga sectie a fost inchisa. Un nou focar de coronavirus...

- 20 de angajati ai fabricii de ciocolata Kandia au fost depistati cu coronavirus. O angajata a fost testata pozitiv cu Covid-19 miercurea trecuta. Intreaga sectie a fost inchisa.Un nou focar de coronavirus a izbucnit la fabrica de ciocolata Kandia din Capitala. Potrivit unor surse din cadrul…

- Un numar de 32 de muncitori de la fabrica Arctic din Gaesti au fost testati pozitiv cu coronavirus, iar o linie a companiei a fost deja inchisa. Conducerea fabricii a decis sa testeze 98 de muncitori, iar 32...

- Rezultatele testarii in masa pentru COVID-19, inițiate de conducerea ARCTIC au inceput sa apara. Astazi 10 muncitori au fost depistați pozitiv si transportati la spital la Pucioasa Zilele urmatoare,...

- Dintre cei 15 buzoieni confirmați pozitiv pana acum cu noul coronavirus, doar cinci mai sunt internați in spital la acest moment. Potrivit unor surse medicale, trei sunt internați la Spitalul Victor Babeș din Capitala, iar doi la Spitalul Municipal Rm. Sarat. De la confirmarea primului caz, zece persoane…

- Mai multi medici de la cel mai mare spital suport Covid-19 din tara, Spitalul Colentina, sunt confirmati pozitiv cu noul coronavirus, anunța Mediafax.Surse din spital spun ca pe sectia de ATI 1 sunt cel putin 9 cadre medicale confirmate pozitiv, iar alte 17 teste sunt in lucru. Florin…