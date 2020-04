Cantaretul Justin Bieber si-a amanat datele turneului sau din 2020 din cauza focarului de coronavirus, informeaza joi Press Association.





Starul pop canadian, in varsta de 26 de ani, urma sa inceapa turneul "Changes" in Seattle, pe 14 mai, inaintea mai multor spectacole planificate in Statele Unite.



In prezent insa, toate datele de concert au fost amanate.



"Avand in vedere actuala criza de sanatate publica si cu cea mai profunda ingrijorare pentru toti cei afectati, Justin Bieber va amana toate concertele programate in 2020 in cadrul turneului 'Changes'",…